Компания S&P Dow Jones Indices, стоящая за ведущими фондовыми индексами США — S&P 500 и Dow Jones, представит в 2021 году индекс на криптовалюты, о чем сообщила в официальном пресс-релизе. Продукт будет разработан совместно с фирмой Lukka, базирующей в Нью-Йорке, указывает РБК .

Причиной запуска индекса на криптовалюты в компании назвали рост интереса к ним со стороны инвесторов. Глобальный руководитель отдела инноваций и стратегии S&P Dow Jones Indices Питер Роффман отметил, что индекс упростит процесс работы с цифровыми активами и защитит инвесторов от спекулятивных рисков, присущих рынку.



S&P Dow Jones — это не первая компания, запустившая индекс на криптовалюты. В 2019 году аналогичный продукт представила вторая по величине в мире фондовая биржа — NASDAQ. Она добавила индекс на основе 100 криптоактивов под названием CIX100.