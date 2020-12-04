Совкомбанк приобретает 100% Евразийского банка, рассказали «Коммерсанту» источники, близкие к сторонам сделки. В Совкомбанке отказались от комментариев относительно возможной сделки, так же поступили и во втором банке.

По словам источников, Совкомбанк «интересовала возможность построить мостик к корпоративным клиентам в Казахстане и Средней Азии как для классического кредитования, так и для возможных синдикатов и размещений долговых бумаг казахских эмитентов в РФ». Акционеры Евразийского банка приняли окончательное решение «сосредоточиться на бизнесе в Центральной Азии». По оценкам экспертов, цена сделки могла составить около 0,7 капитала с учетом состояния приобретаемого актива.

Приобретение крупным федеральным игроком банка вне топ-200 по активам обычно не связано с получением синергии либо выходом в новые сегменты, а имеет целью получение прибыли за счет возникновения отрицательного гудвилла, то есть покупки кредитной организации с дисконтом к капиталу, пояснил управляющий директор НКР Михаил Доронкин. По словам старшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслана Коршунова, небольшим игрокам все сложнее удерживать клиентов и находить новых, что приводит к сжатию их бизнеса. Партнер ФГ «Дмитрий Донской» обратил внимание на то, что собственники Евразийского банка около трех лет ищут возможность выхода с российского рынка. Банк давно свернул бизнес, так что клиентской базы в России не имеет, у него всего четыре отделения, но не исключено, что данной покупкой Совкомбанк хочет обеспечить долгосрочные планы, в частности выход на рынок Казахстана, считает эксперт.