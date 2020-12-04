Почти половина кредитных организаций (47%) считают, что у цифрового рубля не будет преимуществ относительно существующих форм платежей, пишут «Известия» . Такие выводы содержатся в опросе Ассоциации банков России (АБР), они были представлены на встрече с ЦБ. В необходимости внедрения цифрового рубля в текущих условиях убеждены 53% респондентов АБР, при этом 35% считают запуск механизма на данный момент нецелесообразным. В обеспечении выгод цифровой валюты уверены 23,5% респондентов, а оставшиеся 29,5% голосов приходятся на пункты «другое» и «затрудняюсь ответить».

Большинство (64,7%) банков считают наиболее подходящей для реализации модель D, при которой ЦБ открывает специальные счета для цифровой валюты банкам или финансовым посредникам, предлагающим кошельки гражданам. В банковском сообществе пока нет консенсуса относительно запуска цифрового рубля, заявил вице-президент АБР Алексей Войлуков. По его словам, в целом на данный момент банки не понимают, как будет реализован проект, поэтому сложно сделать оценку по требуемым расходам и выгодам. Предлагается создать рабочую группу при ЦБ, в которую войдут эксперты финансового рынка, представители ассоциации и научных институтов.

Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) предостерегла ЦБ, что выбранные регулятором модели цифрового рубля могут привести к возврату к советской финансовой модели, когда все расчеты вел Госбанк СССР, пишет «Коммерсант» . РАКИБ направила письмо на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в котором утверждает, что предложенные регулятором организационные подходы к эмиссии и обращению цифрового рубля «ставят крест на поддержании конкурентной среды». В ассоциации пояснили, что в обеих рассматриваемых ЦБ моделях (C и D) коммерческие банки выступают только посредниками. Это значит, что они не смогут использовать цифровые рубли в качестве пассивной базы, что может спровоцировать серьезный отток ликвидности из банков.

В ЦБ подтвердили двухуровневую систему моделей С и D. Электронные кошельки будут вестись на платформе цифрового рубля, оператором которой будет Банк России, но обслуживать клиентов, взаимодействовать с ними, вести счета и проводить операции по электронным кошелькам по поручению клиентов будут именно банки и финансовые посредники, сообщили в ЦБ.

В случае когда все электронные кошельки, на которых учитываются цифровые рубли, будут открыты в ЦБ, коммерческим банкам придется конкурировать не с другими финансовыми посредниками, как говорит ЦБ, а с самим регулятором, пояснили в РАКИБ. Банкам останутся только комиссионные доходы.

В ассоциации «Россия» рассказали, что банки думают о цифровом рубле Большинство кредитных организаций высказались в пользу модели, согласно которой Банк России открывает и ведет кошельки банков и финансовых посредников, а они открывают и ведут кошельки клиентов и осуществляют по ним расчеты.

По словам представителей банков, для подготовки только к пилотному проекту потребуется два-три года, эксперимент возможен лишь на горизонте 2022-го. Сейчас остро стоят вопросы безопасности этого вида валюты, важно, чтобы инициатива не обернулась капитальными расходами со стороны кредитных организаций, считают в банках. В то же время кредитные организации опасаются, что новая форма расчетов потребует глобальной перестройки логики отчетности и взаимодействия с ЦБ. Именно поэтому для рынка наиболее привлекательной оказалась модель, при которой регулятор открывает кошельки банкам, а те — клиентам, считает гендиректор финтех-компании RBK.money Денис Бурлаков. По его словам, такой шаг сохранит централизованное управление денежными потоками. Дополнительные расходы могут потребоваться на обеспечение безопасности и техническую часть, то есть хранение, учет, создание дополнительной IT-инфраструктуры для цифрового рубля, подчеркнул эксперт.