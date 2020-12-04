Банк России с 4 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Евроазиатского Инвестиционного Банка (регистрационный номер 2897, г. Москва), сообщает пресс-служба регулятора.

«Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 20 федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что Евроазиатский Инвестиционный Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры», — поясняется в релизе.

С 2017 года Евроазиатский Инвестиционный Банк преимущественно убыточен, отмечет регулятор. Представленный кредитной организацией по требованию надзорного органа план восстановления финансовой устойчивости неоднократно направлялся на доработку в связи с тем, что предусмотренные им мероприятия признавались недостаточными и нереализуемыми.

«В связи с неудовлетворительным качеством управления у Евроазиатского Инвестиционного Банка возникли основания для прекращения права на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц. Учитывая вовлеченность основного бенефициара кредитной организации и подконтрольных ему компаний в судебные разбирательства, а также потенциальный рост убытков, перспектива дальнейшей деятельности Евроазиатского Инвестиционного Банка отсутствовала», — резюмирует ЦБ.

В банк назначена временная администрация Банка России. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Евроазиатский Инвестиционный Банк — участник системы страхования вкладов.