Банк России с 4 декабря аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Дом-Банка (регистрационный номер 3209, Московская область, г. Домодедово). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Основанием для аннулирования лицензии у АО «МКБ «Дом-Банк» послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации (согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации)», — поясняется в релизе.

Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.



В банк будет назначена ликвидационная комиссия.

Дом-Банк — участник системы страхования вкладов.