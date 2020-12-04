Инфляция в России в ноябре составила 0,71% по сравнению с октябрем, с начала года (по сравнению с декабрем 2019-го) — 4,05%. Такие данные приводит Росстат.

Годовая инфляция (в ноябре 2020-го по сравнению с ноябрем 2019-го) достигла 4,42%, свидетельствуют данные ведомства.

Напомним, в октябре этого года цены выросли на 0,43% к сентябрю, а инфляция в годовом выражении равнялась 3,99%.

В ноябре продовольственные товары подорожали по сравнению с предыдущим месяцем на 1,34% (без учета плодоовощной продукции — на 0,81%, плодоовощная продукция — на 5,97%), непродовольственные — на 0,58%, услуги — на 0,05%, показывают опубликованные данные.

Росстат начнет считать инфляцию на основе «миллионов» цен Для машинной обработки кассовых данных будет применяться технология нейронных сетей.

В 13 субъектах РФ (без учета автономных округов, входящих в состав областей, как следует из релиза) прирост потребительских цен в ноябре составил 1% и более; наибольший был зафиксирован в Дагестане (2,1%) и Алтайском крае (1,5%) в связи с удорожанием продуктов питания (на 3,6% и 2,9% соответственно).

В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц выросли на 0,5% (с начала года — на 3,1% и 3,7% соответственно).



В ноябре среди продовольственных товаров более всего выросли цены на сахар-песок (на 8,94% к октябрю). Существенно подорожали масло подсолнечное и яйца куриные (на 7,44% и 7,09% соответственно). В сегменте плодоовощной продукции огурцы прибавили в цене 39,2%, помидоры — 27,6%, виноград — 7,4%, картофель — 7,2% (однако подешевели лимоны, апельсины, белокочанная капуста, яблоки).