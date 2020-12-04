Цены в России в декабре вырастут на 0,6—0,7%, а по итогам года — на 4,6—4,8%. Такой прогноз представлен в материале Минэкономразвития РФ «Картина инфляции за ноябрь 2020 года» .

Ведомство приводит данные по инфляции в ноябре в месячном и годовом выражении, совпадающие (с учетом некоторых округлений) с показателями, рассчитанными Росстатом, и уточняет, что с исключением сезонного фактора инфляция в ноябре ускорилась до 0,57% (с 0,5% месяцем ранее).

Основной вклад в увеличение темпов инфляции в ноябре внесли продовольственные товары. «В ноябре продолжился рост мировых цен на сельскохозяйственные товары, который, в совокупности с произошедшим ослаблением рубля, по-прежнему оказывал повышательное давление на продовольственную инфляцию. В результате темпы роста цен на товары, чувствительные к мировым ценам, — сахар, масло подсолнечное, муку, хлеб и хлебобулочные изделия, мясо птицы — сохранялись на повышенном уровне. Также значительный вклад в продовольственную инфляцию в ноябре внесло сезонное удорожание плодоовощной продукции… Так, на фоне сокращения урожая в текущем году резко ускорился рост цен на картофель», — отмечают в МЭР.

Росстат: инфляция в ноябре ускорилась до 0,71%, годовая — до 4,42% В ноябре продовольственные товары подорожали по сравнению с предыдущим месяцем на 1,34%, непродовольственные — на 0,58%, услуги — на 0,05%.

«Эффект переноса валютного курса по-прежнему сказывается на непродовольственном сегменте, где сохранился относительно высокий рост цен... Как и в октябре, повышенные темпы роста цен наблюдаются по товарам со значительной импортной составляющей (легковые автомобили, бытовая химия, электро- и бытовые приборы)», — пишут эксперты.

В секторе услуг после двухмесячной дефляции в ноябре возобновился умеренный рост цен, обусловленный сезонным фактором. Вместе с тем продолжилось сезонное снижение цен на санаторно-оздоровительные услуги и услуги пассажирского транспорта, констатируют в министерстве.



«В декабре сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать наметившаяся со второй половины ноября стабилизация на валютном рынке. Вместе с тем ценовая ситуация в продовольственном сегменте будет во многом определяться конъюнктурой мировых рынков сельскохозяйственной продукции. По оценке Минэкономразвития России, в декабре рост цен будет находиться в диапазоне 0,6—0,7% месяц к месяцу, а по итогам года инфляция составит 4,6—4,8%», — говорится в обзоре.