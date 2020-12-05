Арбитражный суд Москвы отказал в ходатайстве Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества и денежных средств контролировавших Межтопэнергобанк лиц, говорится в определении суда.

Ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде ареста было направлено в суд в рамках заявления о привлечении 11 контролировавших Межтопэнергобанк лиц к ответственности в форме возмещения убытков в размере 11,9 млрд рублей.

Однако столичный арбитраж посчитал, что АСВ не представило достоверных доказательств того, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а также причинить значительный ущерб кредиторам.

В ходе конкурсного производства АСВ установило, что контролировавшими банк лицами производились выдачи заведомо невозвратных кредитов и реализация ссудной задолженности юридических и физических лиц.

Также были выявлены случаи заключения сделок по погашению ссудной задолженности путем предоставления недвижимого имущества по соглашениям об отступном по завышенной стоимости. Указанные обстоятельства в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» являются основанием для взыскания убытков с контролировавших Межтопэнергобанк лиц, считает АСВ.

Центральный банк РФ в ноябре 2017 года сообщил, что временная администрация по управлению банком в ходе обследования финансового состояния выявила признаки вывода активов из кредитной организации. По оценке временной администрации, стоимость активов Межтопэнергобанка не превышает 20,2 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 30,5 млрд рублей.