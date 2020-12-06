Абсолютное большинство россиян готовы потратить на празднование Нового года, в том числе на подарки и праздничный стол, не более 15 тыс. рублей. Это следует из исследования сервиса онлайн-кредитования IDF Eurasia, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

«Для 30% респондентов предполагаемый размер трат на подарки, новогодний стол и прочее не превышает 10 тысяч рублей. Еще 38% опрошенных ориентируются на сумму 10—15 тысяч рублей», — выяснили аналитики.

Около 18% россиян планирует ограничить свои «новогодние» траты в 15—20 тыс. рублей, а 10% респондентов готовы потратить на праздник свыше 20 тыс. рублей. При этом остальные 4% россиян не планируют выделять на эти цели из бюджета какие-либо средства вообще.

Одним из основных атрибутов Нового года являются подарки. Россияне в этом году чаще всего будут вручать их родителям и супругам: первым готовят подарки 64% опрошенных, вторым — 63%. Далее с небольшим отставанием следуют дети — 55%, а на четвертом месте оказались подарки самим себе — этот вариант набрал 42%. А вот друзья и коллеги оказались здесь в меньшинстве — эти варианты набрали 25% и 8% соответственно.

Среди того, что именно планируется подарить, опрошенные чаще всего указывали товары из таких категорий, как электроника (18%), техника для дома (17%) и парфюмерия или косметика (15%). Далее следуют различные онлайн-курсы (14%), инвентарь для домашних занятий спортом (13%), настольные игры (7%), онлайн-подписки на музыкальные, книжные или видеосервисы (7%), ювелирные изделия (5%), съедобные сладкие подарки (4%).

«События текущего года отразились на праздничных планах граждан. На фоне сокращения доходов и сохраняющейся неопределенности многие предпочли не тратиться на подарки друзьям и коллегам. Что касается непосредственно самих подарков, то, наряду с традиционными презентами, фигурирующими из года в год, также набирают популярность товары, спрос на которые вырос в связи с пандемией — онлайн-курсы, подписки на различные сервисы и пр. У людей выработались новые привычки, следовательно, для них теперь актуальны новые категории подарков», — прокомментировала гендиректор компании Ирина Хорошко.

Компания с 25 ноября по 2 декабря опросила совершеннолетних граждан из различных регионов России. Итоговое исследование включает в себя ответы более 20 тыс. человек.