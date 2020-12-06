Судьба банкиров будет позитивной, если они в процессе внедрения инновационных технологий готовы постоянно обучаться и подстраиваться под новые требования клиентов. Об этом сообщил глава СберБанка Герман Греф в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» .

«Если эти банкиры готовы постоянно обучаться, меняться вместе с требованиями времени и клиента, то их судьба будет позитивной», — сказал он, комментируя, как технологии могут повлиять на судьбу банкиров.

Греф добавил, что количество людей, работающих в системе «Сбера», не меняется. «Прекращаются одни специальности, возникают новые», — подчеркнул глава банка.

Ранее Греф сообщил, что «Сбер» в скором времени откроет первый в России институт, где будут изучать искусственный интеллект. Институт ИИ планируется открыть в Москве в январе 2021 года. На первом этапе институт будет академическим, то есть ориентированным на симбиоз фундаментальных исследований и их ориентацию в прикладные направления деятельности человечества.

Стать научным руководителем Института был приглашен германский и швейцарский ученый, один из наиболее известных в мире специалистов в области искусственного интеллекта Юрген Шмидхубер.