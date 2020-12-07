Россияне за январь — сентябрь 2020 года в среднем сократили расходы на 15,2 тыс. рублей, говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Сильнее всего ограничили себя жители Москвы, сократив общие траты за девять месяцев на 49,3 тыс. рублей.



«Доходы россиян в 2020 году продолжили сокращаться под давлением коронакризиса, однако в отдельных регионах доходы увеличились наперекор пандемии. В 15 субъектах номинальный прирост доходов составил более 10 тыс. рублей совокупно за девять месяцев, достигнув максимальных 51,7 тыс. рублей в Ямало-Ненецком автономном округе. В то же время карантинные ограничения способствовали сокращению потребления — россияне за январь — сентябрь в среднем ужали расходы на 15,2 тыс. рублей, сильнее всего «затянули пояса» жители Москвы, сократив общие траты за девять месяцев на 49,3 тыс. рублей», — говорится в исследовании.

Существеннее всего номинальные денежные доходы населения выросли в традиционно богатом нефтегазовом Ямало-Ненецком автономном округе — на 51,7 тыс. рублей совокупно за девять месяцев по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, указывается в исследовании. За ним следуют Чукотский автономный округ (+42,5 тыс. рублей), Мурманская область (+40,7 тыс.), Сахалинская область (+25,7 тыс.), Ненецкий автономный округ (+23,7 тыс.), Магаданская область (+22,2 тыс.), Республика Коми (+18,2 тыс.), Камчатский край (+18 тыс.), Амурская область (+14,5 тыс.), замыкает десятку регионов-лидеров по росту доходов Санкт-Петербург (+13,5 тыс.).

Однако, по данным FinExpertiza, во многих регионах денег на руках у населения стало существенно меньше по сравнению с прошлым годом. «Самые ощутимые финансовые потери понесло население Подмосковья — среднестатистический житель региона недосчитался в общей сложности 19,9 тыс. рублей за девять месяцев. Также сильно упали доходы населения в Свердловской области (минус 12,4 тыс.), Дагестане (минус 9,6 тыс.), Северной Осетии (минус 9,4 тыс.), Тюменской (минус 8,5 тыс.) и Омской областях (минус 8,1 тыс.), Башкортостане (минус 7,8 тыс.), Хабаровском крае (минус 6,7 тыс.), Карачаево-Черкесии (минус 5,6 тыс.) и Липецкой области (минус 5,5 тыс.)», — говорится в исследовании.



«Существеннее всего траты на товары и услуги уменьшили москвичи — за девять месяцев они суммарно недоплатили по сравнению с прошлым годом 49,3 тыс. рублей. За ними в рейтинге самых экономных следуют жители Магаданской области (урезали траты на 47,8 тыс. рублей) и Ямало-Ненецкого автономного округа (минус 42 тыс.), Якутии (минус 30 тыс.), Свердловской области (минус 29 тыс.), Приморского края (минус 23,4 тыс.), Московской области (минус 23,36 тыс.), Санкт-Петербурга (минус 22,8 тыс.), Ханты-Мансийского автономного округа (минус 22,2 тыс.) и Хабаровского края (минус 21,5 тыс.)», — отмечается в исследовании.