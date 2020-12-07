Джей энд Ти Банк подключился к Системе быстрых платежей (СБП) и запустил новую версию интернет-банкинга для розничных клиентов Magnus-Online 3.0, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Одна из главных новинок расширенного функционала системы — моментальные переводы по номеру телефона как на свои счета, открытые в других банках — участниках Системы быстрых платежей, так и на счета других людей в банках — участниках СБП», — говорится в релизе.

При отправке переводов через СБП на сумму до 100 тыс. рублей на одного клиента в месяц комиссия не взимается. Если общая сумма ваших переводов больше, то с превышающей этот лимит части банк может взимать комиссию. Максимальный размер комиссии не превысит 0,5% от суммы перевода или 1 500 рубпей за перевод.

Услуга доступна всем зарегистрированным пользователям обновленной системы ДБО.