Более 60% россиян готовы полностью перейти на цифровой формат взаимодействия со страховщиками, а полностью на цифровые услуги страхования — 25% респондентов. К такому выводу пришли авторы исследования Индекса цифрового застрахованного, презентованного в понедельник Всероссийским союзом страховщиков и АС&М Consulting.

«Исследование показало, что рынок значительно более готов воспринимать цифровые продукты, чем страховые компании готовы их предложить», — сообщил управляющий партнер АС&М Consulting Михаил Алексеев.



Цифровыми страховыми услугами в России пользуются более 40% населения с регулярным доступом к Интернету. Молодые люди демонстрируют более высокий уровень доверия цифровым страховым услугам, но также и более высокий уровень требовательности. Полностью цифровым услугам доверяют 20—30% россиян в возрасте 18—24 лет. Это позволяет прогнозировать дальнейший рост охвата населения цифровым страхованием по мере смены поколений потребителей.

Самый большой разрыв между уровнем осведомленности и уровнем использования наблюдается в области урегулирования страховых случаев. Во многом это вызвано тем, что далеко не все участники рынка предлагают широкий спектр услуг по онлайн-заявкам о страховых случаях и онлайн-урегулированию.

Каждый пятый потребитель (20—25% респондентов) готов полностью перейти на цифровые услуги страхования. Доля таких клиентов среди молодежи существенно выше (для респондентов старше 45 лет — это 10—15%). При этом интересно, что в малых городах желание полностью перейти на цифровые услуги даже выше, чем в мегаполисах.

«Страховщики незаслуженно имеют репутацию консерваторов, далеких от «цифры», — считает председатель комитета ВСС по электронной коммерции и цифровым сервисам, генеральный директор «АльфаСтрахование» Владимир Скворцов. — Страховая индустрия активно внедряет новые технологии в работу, быстрыми темпами догоняя банковскую отрасль. За последние годы ситуация в отрасли фундаментально изменилась. Сочетание цифрового наполнения и физического контакта уже становится стандартом страхового сервиса. И результаты проведенного исследования — тому подтверждение».

По его словам, Индекс застрахованного позволит страховым компаниям не только оценивать динамику цифровизации на рынке, но и станет хорошим инструментом для анализа трендов потребительского поведения в «цифре», а также уровня доверия клиентов к онлайн-сервисам.