Суд в Париже признал россиянина Александра Винника виновным в отмывании денег и приговорил его к пяти годам тюремного заключения и штрафу в 100 тыс. евро, передает РИА Новости .

Вместе с тем с него сняли обвинения в вымогательстве и создании вредоносной программы Locky. Она зашифровывала данные в компьютерных системах, а затем с владельцев данных требовали выкуп в криптовалюте для получения ключа дешифрования. По данным следствия, с 2016 по 2018 год жертвами этой вредоносной программы стали около 200 компаний и частных лиц во Франции, общий ущерб оценивается в 135 млн евро.

Винника арестовали 25 июля 2017 года в Греции по запросу США. Там его обвиняют в создании без лицензии биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Кроме США выдачи Винника добивались Франция и Россия.

Россиянина экстрадировали во Францию 23 января. Судебное разбирательство по его делу прошло в Париже с 19 по 23 октября.



Винник категорически отверг все обвинения, заявил, что не имеет никакого отношения к вирусу Locky и никогда не слышал о нем до приезда во Францию. Он также подчеркивал, что его роль на бирже BTC-e была технической.

Адвокат Фредерик Бело заявил, что защита Винника намерена опротестовать приговор.

«Это очень серьезное решение в отношении Винника. Александр Винник приговорен к пяти годам заключения по элементам, по которым у суда нет доказательств. Потому что эти элементы были переданы американскими властями через Европол. Мы считаем, что речь идет о решении, которое мы должны опротестовать. Я жду решения со стороны моего клиента, которого я увижу в тюрьме», — сказал юрист.

Он также подчеркнул, что из 14 выдвинутых обвинений Винника признали виновным только по одному пункту — об отмывании денег в составе организованной группы.

По данным ТАСС , адвокат также заявил, что вопрос об экстрадиции Винника решится после рассмотрения апелляции, это займет примерно четыре месяца. В свою очередь российский консул во Франции Алексей Попов сказал в понедельник журналистам, что Александр Винник должен быть экстрадирован в Россию . В РФ Виннику предъявлены обвинения в хищении более чем 600 тыс. рублей, в «мошенничестве в сфере компьютерной информации» на 750 млн рублей. Сам россиянин еще во время заключения в Греции заявлял, что согласен вернуться на родину и предстать перед российским судом (прим. Банки.ру).

