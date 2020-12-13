Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Промсвязьбанк запустил акцию «Зимний кешбэк» для розничных клиентов, которая продлится до 31 января 2021 года. В акции участвуют все клиенты, которые в период с декабря по январь откроют или пополнят любой срочный вклад на сумму от 300 тыс. рублей, увеличив общий остаток средств на своих счетах в банке, и при этом совершат покупки на сумму от 50 тыс. рублей по любым картам банка (зарплатным, дебетовым, кредитным).

Клиенты ВТБ могут заказать онлайн дебетовую «Мультикарту» на физическом носителе. Достаточно выбрать нужные параметры продукта в обновленном «ВТБ Онлайн», а затем получить готовую карту в отделении банка. Оформление пластиковой банковской карты доступно в последней версии нового мобильного приложения «ВТБ Онлайн», а также в интернет-банке.

Банк «Открытие» расширил возможности сервиса бесконтактной оплаты «Кошелек Pay». Теперь в приложение для оплаты смартфоном можно также загрузить карты международной платежной системы Visa. «Кошелек Pay» доступен на устройствах с операционной системой Android (версии 5.0 и выше) и Huawei/Honor с технологией NFC.

Московский Кредитный Банк совместно с компанией «Связной» запускает новый сервис — оформление неперсонализированных кредитных карт «Можно больше» в магазинах «Связной». Услуга доступна на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Промсвязьбанк вернет 500 рублей каждому клиенту, оформившему дебетовую карту «Твой кешбэк» платежной системы Mastercard в период с 1 декабря по 28 февраля. Для получения вознаграждения необходимо оплатить картой покупки на общую сумму от 1 тыс. рублей в первый месяц с момента получения карты.

РГС Банк расширяет возможности для пополнения счетов и погашения кредитов. Теперь держатели карт «Мир», Mastercard и Visa РГС Банка могут без комиссии вносить наличные через банкоматы Альфа-Банка с функцией cash-in.

Сервис SwatchPay теперь доступен для держателей карт Visa банка «Открытие». Сервис позволяет оплачивать любые покупки в одно касание часами Swatch. Его поддерживают шесть моделей из лимитированной коллекции часов Swatch с модулями NFC.