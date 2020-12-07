Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) российских организаций без учета субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных/муниципальных учреждений, некредитных финансовых организаций в январе — сентябре 2020 года составил 6 трлн 972,9 млрд рублей. Такие данные приводит Росстат.

Прибыль в размере 11 трлн 921,2 млрд рублей получили 38,1 тыс. организаций (67,4% от общего числа), а 18,4 тыс. организаций (32,6%) имеют убыток на 4 трлн 948,3 млрд.

Наибольший объем прибыли получен организациями, занятыми добычей полезных ископаемых (3 трлн 37,4 млрд рублей) и обрабатывающими производствами (3,186 трлн).



Самая высокая доля прибыльных организаций — в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (80,5%), оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (78,2%), обрабатывающих производствах (71,6%). Значительная доля убыточных предприятий зафиксирована среди организаций железнодорожного транспорта, междугородных и международных пассажирских перевозок (66,7%), прочего сухопутного пассажирского транспорта (68,9%), гостиниц и предприятий общественного питания (62%).