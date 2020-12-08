«Тинькофф» в партнерстве с мобильными операторами Tele2, «МегаФон», «МТС» и «Тинькофф Мобайл» запустил Tinkoff Call Defender — платформу по предотвращению мошенничества с использованием телефонных звонков. Антифрод-платформа Tinkoff Call Defender, тестирование которой проходило с февраля 2020 года, объединяет разработанное мобильными операторами антифрод-решение, а также собственные технологии противодействия мошенничеству Тинькофф Банка, отмечается в сообщении последнего.

«Тинькофф» стал первым российским банком, который протестировал и внедрил в свою антифрод-платформу технологию, разработанную крупнейшими операторами мобильной связи — «МегаФоном», Tele2, «МТС», — говорится в сообщении банка. — Она предназначена для защиты клиентов от наиболее распространенного способа телефонного мошенничества — социальной инженерии и, в частности, от телефонных звонков с подменой номеров».

На первом этапе Tinkoff Call Defender позволяет определять характер различных видов и сценариев мошеннических звонков, включая подмену номера, в восьми из десяти случаев.

Новый сервис будет работать автоматически и бесплатно для клиентов экосистемы «Тинькофф», которые являются одновременно абонентами операторов — участников проекта.

Антифрод-платформа предусматривает обмен данными между банком и мобильными операторами в режиме реального времени. С помощью специального программного обеспечения в момент вызова происходит автоматическая синхронизация данных участников сервиса и выявление подозрительных телефонных звонков. Таким образом система позволяет выявлять подозрительные входящие вызовы, которые могут оказаться мошенническими.







«Одна из распространенных схем мошенничества — звонки с подменных банковских номеров. Во время таких вызовов платформа устанавливает, действительно ли вызов инициирован банком. Если подтверждение о подлинности не приходит, платформа фиксирует номер как подозрительный и отправляет сообщение об этом в банк. Такой сигнал может служить дополнительным маркером для защиты денежных средств клиента от несанкционированного списания — в совокупности с собственными антифрод-технологиями банка. Например, «Тинькофф» может приостановить нетипичные операции по банковской карте после подозрительного звонка клиенту до выяснения обстоятельств», — рассказали в банке.

По словам Алексея Бакланова, курирующего вопросы безопасности экосистемы «Тинькофф», пилотный проект показал, что телеком-решение работает особенно эффективно вместе с собственными антифрод-технологиями банка. «Например, базу мошеннических номеров мы формируем сами, как и другие факторы, которые не можем раскрывать — по понятным причинам. Мы проверяем, звонил ли кто-то клиенту из периметра банка, и передаем в антифрод-систему, если такого звонка не было. Мы выстраиваем на основании этих признаков антифрод-логику, которая работает на базе технологий машинного обучения и искусственного интеллекта», — рассказал он.

СберБанк позже во вторник, 8 декабря, распространил сообщение о том, что «первым из российских банков начал выявлять телефонное мошенничество в режиме реального времени, объединив усилия с операторами связи в рамках уникального технологического антифрод-решения». «Данное решение не имеет аналогов в мире и запускается совместно с Tele2, «МегаФоном», дополняя уже существующее взаимодействие «Сбера» с мобильными операторами. В процессе подключения МТС и «Билайн», — отмечается в релизе.

Как поясняется, теперь антифрод-система банка будет дополнительно получать от антифрод-платформы на стороне операторов связи информацию о мошеннических звонках клиентам. В кредитной организации полагают, что объединение усилий антифрод-решений банка и операторов связи повысит эффективность выявления и предотвращения телефонного мошенничества.

«Мы рассчитываем снизить число атак на наших клиентов через телефонное мошенничество, повысить эффективность выявления социальной инженерии и еще больше повысить безопасность наших продуктов», — комментирует заместитель председателя правления СберБанка Станислав Кузнецов.

С начала 2020 года банк зафиксировал 3,4 млн жалоб клиентов на телефонное мошенничество. Это в 30 раз больше, чем в 2017 году, и более чем в два раза выше показателей 2019-го. Сегодня мошенники звонят гражданам страны в среднем 100 тыс. раз в сутки. «Решение «Сбера» поможет переломить эту ситуацию, сбережет нервы и деньги клиентов», — заключают в банке.



По данным РБК , проект по борьбе с подменой номеров мошенниками вскоре запустит и ВТБ. Банк завершил пилотный проект и планирует внедрять антифрод-систему в ближайшее время, рассказали в пресс-службе ВТБ, уточнив, что детали и параметры этой работы не раскрываются в целях безопасности.

В Tele2 указали, что компания уже запустила проект с Тинькофф Банком и «Сбером» и ведет переговоры с другими кредитными организациями. В МТС уточнили, что опытно-промышленная эксплуатация проекта с Тинькофф Банком и СберБанком (то есть тестирование на широком круге клиентов) началась в марте 2020 года. «Сейчас мы начинаем «пилоты» с ВТБ, Райффайзенбанком и МТС Банком», — указал представитель компании.