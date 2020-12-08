Деловое издание «Ведомости» 15 декабря организует из своей студии прямой эфир IV международной конференции о цифровой трансформации экономики и новых финансовых технологиях «Финтех Online».

Конференция ежегодно объединяет представителей власти, крупного и среднего бизнеса, финтех-компаний для совместного обсуждения инициатив и проектов по развитию цифрового финансового рынка, а также технологий будущего. На конференции выступают лидеры мнений, руководители крупнейших компаний на рынке, а также ключевые ньюсмейкеры.

В фокусе обсуждения:

· Отечественная цифровая валюта: возможности и перспективы, место в банковской системе, инфраструктура.

· Технологические тренды в платежах: как мы будем расплачиваться в ближайшем будущем?

· Проекты, которые «выстрелили» в условиях самоизоляции.

· Какие проекты будут драйверами отрасли в краткосрочной и долгосрочной перспективе?

· Экосистемы и маркетплейс в банковском секторе.

· Безопасность клиента при резком всплеске онлайна.

В мероприятии примут участие руководители государственных органов, регулирующих финансовую отрасль, руководители банков и департаментов новых разработок, директора по развитию бизнеса и IT, финансисты, венчурные инвесторы и консультанты, руководители компаний, отвечающие за технологии, хранилища данных, big data и софт-обеспечение, а также представители бизнеса, заинтересованного в развитии финтеха и цифровых технологий: телекома, ретейла, страховых и юридических компаний.

Среди спикеров:

Анатолий Аксаков, председатель комитета по финансовому рынку Государственной думы РФ;

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления СберБанка;

Эллиот Гойхман, основатель цифрового банка Zelf;

Павел Гужиков, основатель, генеральный директор финтех-компании «Деньги вперед»;

Татьяна Жаркова, генеральный директор ассоциация «ФинТех»;

Владимир Комлев, председатель правления, генеральный директор НСПК;

Антон Куранда, технический директор RBK.money;

Илья Кучугин, руководитель блока информационных технологий банка «Зенит»;

Антонина Левашенко, руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР;

Сергей Менделеев, основатель криптобиржи Garantex;

Сергей Путятинский, заместитель председателя правления Московского Кредитного Банка;

Иван Пятков, директор по цифровому бизнесу, член правления Альфа-Банка;

Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли;

Ольга Сорокина, заместитель генерального директора по развитию бизнеса ВСК;

Илья Филатов, председатель правления МТС Банка;

Антон Циварев, директор по развитию суперприложения «ВКонтакте».

Подробности — на сайте мероприятия .



По вопросам участия можно обратиться к Антону Клюкину по тел. +7 (495) 956-34-58 (#4234) или по электронной почте a.klyukin@vedomosti.ru, по вопросам аккредитации СМИ — к Дарье Тарасенко по электронной почте d.tarasenko@vedomosti.ru.