Деловое издание «Ведомости» 15 декабря организует из своей студии прямой эфир IV международной конференции о цифровой трансформации экономики и новых финансовых технологиях «Финтех Online».
Конференция ежегодно объединяет представителей власти, крупного и среднего бизнеса, финтех-компаний для совместного обсуждения инициатив и проектов по развитию цифрового финансового рынка, а также технологий будущего. На конференции выступают лидеры мнений, руководители крупнейших компаний на рынке, а также ключевые ньюсмейкеры.
В фокусе обсуждения:
· Отечественная цифровая валюта: возможности и перспективы, место в банковской системе, инфраструктура.
· Технологические тренды в платежах: как мы будем расплачиваться в ближайшем будущем?
· Проекты, которые «выстрелили» в условиях самоизоляции.
· Какие проекты будут драйверами отрасли в краткосрочной и долгосрочной перспективе?
· Экосистемы и маркетплейс в банковском секторе.
· Безопасность клиента при резком всплеске онлайна.
В мероприятии примут участие руководители государственных органов, регулирующих финансовую отрасль, руководители банков и департаментов новых разработок, директора по развитию бизнеса и IT, финансисты, венчурные инвесторы и консультанты, руководители компаний, отвечающие за технологии, хранилища данных, big data и софт-обеспечение, а также представители бизнеса, заинтересованного в развитии финтеха и цифровых технологий: телекома, ретейла, страховых и юридических компаний.
Среди спикеров:
- Анатолий Аксаков, председатель комитета по финансовому рынку Государственной думы РФ;
- Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления СберБанка;
- Эллиот Гойхман, основатель цифрового банка Zelf;
- Павел Гужиков, основатель, генеральный директор финтех-компании «Деньги вперед»;
- Татьяна Жаркова, генеральный директор ассоциация «ФинТех»;
- Владимир Комлев, председатель правления, генеральный директор НСПК;
- Антон Куранда, технический директор RBK.money;
- Илья Кучугин, руководитель блока информационных технологий банка «Зенит»;
- Антонина Левашенко, руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР;
- Сергей Менделеев, основатель криптобиржи Garantex;
- Сергей Путятинский, заместитель председателя правления Московского Кредитного Банка;
- Иван Пятков, директор по цифровому бизнесу, член правления Альфа-Банка;
- Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли;
- Ольга Сорокина, заместитель генерального директора по развитию бизнеса ВСК;
- Илья Филатов, председатель правления МТС Банка;
- Антон Циварев, директор по развитию суперприложения «ВКонтакте».
Подробности — на сайте мероприятия.
По вопросам участия можно обратиться к Антону Клюкину по тел. +7 (495) 956-34-58 (#4234) или по электронной почте a.klyukin@vedomosti.ru, по вопросам аккредитации СМИ — к Дарье Тарасенко по электронной почте d.tarasenko@vedomosti.ru.