Пандемия нанесла удар по пенсионным накоплениям — в начале года эксперты ожидали, что доходность от их размещения в 2020-м составит 7,5–10%, сейчас оценка снижена до 5,5–6,5%, пишут «Известия» . Это следует из обзора Национального рейтингового агентства (НРА). В следующем году эксперты агентства ожидают также показателей 6–7%. По данным ЦБ за III квартал, объем накоплений в НПФ составил более 2,9 трлн рублей. Единственная возможность увеличить накопления — инвестировать уже сформированные средства.

Снижение ожидаемой доходности объясняется мягкой денежно-кредитной политикой и консервативным отношением НПФ к инвестированию, полагает управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий. Задача управляющего — показать доходность выше ОФЗ и инфляции, но ни в коем случае не принимать на эти средства повышенный риск, подчеркнул он. Большинство пенсионных средств размещается в консервативные инструменты — облигации.

Среднее значение по всем фондам за девять месяцев составляет чуть более 6,4%, а с учетом выплат — 5,7%, пишет издание. Величина расходов различается в зависимости от изменения активов и доходности в конкретном году. Пока в среднем НПФ перебивают инфляцию, но все зависит от показателей последних трех месяцев года. Если оценка НРА окажется верной, то в среднем реальная доходность может быть минимальной.

Неплохих результатов за счет перераспределения средств с депозитов в корпоративные облигации удалось достичь государственному управляющему средствами «молчунов» «ВЭБ.РФ» (1,87 трлн рублей под управлением), напомнила профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. По ее словам, с учетом проседания в I квартале удалось заработать по расширенному портфелю 6,8%, а по портфелю государственных ценных бумаг и того выше — 8,5%. Из 29 работающих в системе ОПС фондов примерно половина продемонстрировала доходность выше доходности ВЭБа по расширенному портфелю (т. е. выше 6,8%), а у трех фондов доходность оказалась даже более 8,5% (доходность по портфелю государственных ценных бумаг), отметила Финогенова.

Как полагает старший директор НРА Юрий Ногин, если сравнивать доходность пенсионных накоплений с инфляцией, то необходимо в 2021-м и последующих годах обеспечить сопоставимый уровень, минимально приемлемый уровень сегодня составит 7,5%. Хотя рост доходности способствует росту накопительной части, неизменное увеличение доходности сопряжено с более высокими рисками, подчеркнула Финогенова. В отношении пенсионных накоплений «спекулятивные» стратегии абсолютно неприемлемы, считает она.