Российские фондовые индексы растут в начале торгов среды, показывают данные Московской биржи.

На 10:07 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,22% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 3 186,65 пункта. Индекс РТС, ушедший в символический минус на самом старте торгов (значение на открытии — 1 364,46 пункта после закрытия на уровне 1 364,66), на тот же момент времени был в плюсе на 0,42% — на отметке 1 370,45.

«Сегодня утром настроения на мировых рынках умеренно позитивные. Азиатские индексы преимущественно растут, за исключением Китая, где вышли слабые данные по потребительской инфляции. Фьючерсы на американские индексы в небольшом плюсе. Нефть же показывает невнятную динамику. На умеренно позитивном внешнем фоне сегодня в течение торгов индекс Мосбиржи способен вернуться на траекторию роста (после снижения по итогам основных торгов накануне. — Прим. Банки.ру) и предпринять попытку преодолеть уровень в 3 200 пунктов. При этом сдерживающее влияние может оказать динамика нефтяных котировок», — отмечает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа управления аналитики и стратегического маркетинга дирекции стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Роман Антонов.

«Вчера почти весь день российский рынок снижался на не очень хорошем внешнем фоне… Однако по-прежнему желания распродаж не наблюдалось, многие акции росли… После закрытия нашей основной сессии Америка пошла вверх, около четверти процента прибавляют американские фьючерсы и сегодня с утра. Это сулит позитивное открытие рынка. Если внешний фон и дальше продолжит улучшаться, то индекс Мосбиржи вполне может обновить исторический максимум», — написал перед началом сессии главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

«Однако на бурный рост рассчитывать пока не приходится. Все говорит о том, что мировые рынки залегли в боковик (быть может, с небольшой тенденцией к росту) для снятия технической перекупленности. Отсутствие желания продавать наводит на мысль, что при появлении позитивного повода на рынках может состояться новое ралли», — рассуждает он.

