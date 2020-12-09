Минэкономразвития РФ подготовило комплекс новых мер по увеличению инвестиций в основной капитал в России на 12,6 трлн рублей к 2030 году, или не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом. Об этом говорится в письме первого замминистра экономического развития Андрея Иванова в адрес президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина (копия письма имеется в распоряжении ТАСС).

В пресс-службе министерства подтвердили подлинность документа и отметили, что это письмо обобщает предложения бизнес-объединений и экспертов, которые будут обсуждаться в дальнейшем с заинтересованными ведомствами.

В письме отмечается, что по итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал составил 19,3 трлн рублей, в 2020 году этот показатель ожидается в объеме 19,1 трлн в текущих ценах. Для достижения показателем национальной цели — обеспечить реальный рост инвестиций в основной капитал не менее чем на 70% по сравнению с показателем 2020 года — потребуется увеличить объем инвестиций в основной капитал не менее чем на 12,6 трлн рублей.

«Достижение целевого объема инвестиций в основной капитал требует не только активизации действующих инструментов поддержки инвестиционной деятельности, но и формирования комплекса новых мер по привлечению частного капитала при реализации новых инвестиционных проектов на территории РФ», — говорится в письме.

На совещаниях под председательством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова 27 октября и 3 ноября МЭР предложило меры для обеспечения роста инвестиций в основной капитал (их поддержали РСПП и «Деловая Россия»), отмечается в документе. В частности, это расширение перечня доступных инструментов привлечения долгосрочного проектного финансирования, развитие инфраструктуры стимулирования инвестиционной деятельности, формирование новых и развитие действующих мер поддержки инвестдеятельности, создание и обеспечение функционирования организационных механизмов поддержки инвестиционного развития.

Расширение практики СЗПК

Большой комплекс мер касается расширения практики использования соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Отмечается, что стабильность условий и прогнозируемость бизнес-модели инвестиционного проекта являются одним из ключевых условий его реализации; для участников СЗПК законодательством уже предусмотрено предоставление «стабилизационной оговорки» в отношении отдельных видов регулирования.

При этом предлагается дополнительно рассмотреть возможность стабилизации ставок налога на добычу полезных ископаемых на уровне 2020 года на весь срок СЗПК в отношении отдельных твердых полезных ископаемых для проектов, реализуемых на новых месторождениях и на действующих месторождениях, где степень выработанности превышает 1%, а также для компаний, реализующих СЗПК-проект, который одновременно является предметом специального инвестиционного контракта, заключенного до 31 декабря 2020 года. Также предлагается стабилизация условий налогообложения по обратным акцизам на этан, сжиженный углеводородный газ и нафту.

Кроме того, в числе предложений — внедрение разновидности СЗПК для стимулирования реализации проектов в приоритетных направлениях экспорта, инфраструктуры, цифровой экономики и технологического развития и возможность предусмотреть для них расширение перечня возмещаемых за счет налогов затрат.

«Дополнительно в целях сохранения инвестиционных программ компаний, инвестирующих в СЗПК-проекты в сфере нефтегазохимии, планируется предусмотреть налоговый вычет по НДПИ на углеводороды в объеме не более 50% капиталовложений, фактически осуществленных материнской компанией», — отмечается в документе.

Регрессивная шкала налогообложения дивидендов для физических лиц

По предложениям предпринимательского сообщества предлагается рассмотреть введение регрессивной шкалы налогообложения дивидендов для физических лиц, инвестирующих средства в акции на длительный срок (например, более трех лет — по ставке 8%, более пяти лет — по ставке 3%, свыше семи лет — по ставке 0%; для вложений от 100 млн рублей в акции могут быть предусмотрены иные условия). Также предлагается рассмотреть вопрос дифференциации налогообложения в зависимости от разных сценариев использования прибыли компании и освобождения от обязанности по уплате налога на доходы физических лиц либо налога на прибыль по купонному доходу инвесторов, которые приобретают облигации для финансирования проекта в рамках концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве или СЗПК.

Также МЭР считает, что в целях недопущения формирования необеспеченных обязательств публично-правовых образований источником финансирования таких мер поддержки должны стать главным образом налоги от реализации инвестиционного проекта. В частности, предлагается обеспечить формирование бюджетов развития в регионах-лидерах для финансирования объектов инфраструктуры, необходимой для реализации новых инвестиционных проектов, за счет налогов, поступающих в федеральный бюджет и бюджет субъекта РФ.

Кроме того, предлагается рассмотреть возможность отмены законодательных ограничений для размещения привилегированных акций в объеме более 25% от уставного капитала непубличного акционерного общества и отмены данных ограничений для создаваемых публичных обществ.

Применение цифровых финансовых активов

Среди предлагаемых инициатив значится стимулирование применения цифровых финансовых активов — в частности, предоставление возможности выпуска паев паевого инвестиционного фонда в форме ЦФА, а также предоставление права негосударственным пенсионным фондам осуществлять инвестиции в ЦФА. Кроме того, предлагается предусмотреть возможность выпуска ЦФА, содержащих денежные требования, размер которых привязан к цене базового актива или к показателям деятельности эмитента.

В числе предложений также есть снятие ограничения в 1 млрд рублей на объем инвестиций, который в течение одного года можно привлекать через инвестиционную (краудфандинговую) платформу, в том числе с использованием цифровых финансовых активов, на реализацию проектов в рамках концессионных соглашений и СЗПК.

«Зеленые» инвестиции

Также предлагается совершенствовать инструмент «зеленых» облигаций и создать условия для его применения. В частности, предложено утвердить национальный стандарт и критерии отбора проектов, предоставить налоговые льготы для держателей «зеленых» облигаций, упростить процесс включения таких бумаг в ломбардный список Банка России, установить специальный коэффициент риска при расчете нормативов достаточности капитала, а также упростить процедуру выпуска «зеленых» облигаций и возмещения части купона, установить отдельный лимит на инвестирование средств НПФ в «зеленые» проекты.



Кроме того, министерство предлагает усовершенствовать инструмент бессрочных облигаций (расширить перечень потенциальных инвесторов и эмитентов, установить возможность включения бессрочных облигаций в ломбардный список ЦБ при наличии государственной поддержки эмитентов, дать право НПФ инвестировать в бессрочные облигации).

