Банк «Национальный Стандарт» повысил ставки по ряду вкладов в рублях от 0,25 до 0,65 процентного пункта.

Так, доходность вклада «Здоровый стандарт», который открывается на срок 550 дней от 15 тыс. рублей, с ежемесячной капитализацией процентов, составляет 5,2% годовых (ранее — 4,6%). Доходность по вкладу «Пенсионный стандарт» (на сроки от 31 дня до 550 дней от 10 тыс. рублей, с ежемесячной выплатой процентов) — от 3,45% до 4,55% годовых (прежде — от 3,2% до 3,9%) — в зависимости от срока размещения.

Доходность по вкладу «Сберегательный стандарт» (открывается на сроки от 31 дня до 550 дней, с ежемесячной выплатой процентов) составляет от 3,35% до 5% годовых при следующих условиях:

от 10 тыс. до 100 тыс. рублей — на срок от 31 до 90 дней — 3,35%, на срок от 91 до 180 дней — 3,75%, от 180 до 270 дней — 4,05%, от 271 до 366 дней — 4,2%, от 367 до 550 дней — 4,45%;

от 100 000,01 до 500 000 рублей — на срок от 31 до 90 дней — 3,45%, на срок от 91 до 180 дней — 3,85%, от 180 до 270 дней — 4,15%, от 271 до 366 дней — 4,30%, от 367 до 550 дней — 4,55%;

от 500 000,01 до 999 999,99 рубля — на срок от 31 до 90 дней — 3,5%, на срок от 91 до 180 дней — 3,95%, от 180 до 270 дней — 4,25%, от 271 до 366 дней — 4,55%, от 367 до 550 дней — 4,8%;

от 1 000 000 рублей и выше — на срок от 31 до 90 дней — 3,7%, на срок от 91 до 180 дней — 4,15%, от 180 до 270 дней — 4,45%, от 271 до 366 дней — 4,75%, от 367 до 550 дней — 5%.

Вклад «Универсальный стандарт» открывается на срок 190 дней от 5 тыс. рублей и от 30 тыс. рублей, с ежемесячной капитализацией процентов (процентные ставки — 3,5% и 4% годовых соответственно).

Вклад «Платиновый стандарт» размещается на срок 190 дней от 3 млн и от 10 млн рублей, с ежемесячной капитализацией процентов (процентные ставки — 4,2% и 4,35% годовых соответственно).

Вклад «Онлайн Стандарт» открывается только в личном кабинете «Интернет-банка» на срок 30, 90 и 190 дней, от 10 тыс. рублей, с выплатой процентов в конце срока (процентные ставки — 4%, 4,3% и 4,5% годовых соответственно; до этого — 3,75%, 3,9% и 4,1%).

Возможность внесения дополнительных взносов предусмотрена для всех депозитов, кроме вкладов «Онлайн Стандарта» и «Здоровый стандарт».

По вкладам «Универсальный стандарт» и «Платиновый стандарт» возможны расходные операции при сохранении неснижаемого остатка.