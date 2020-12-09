В ноябре годовая инфляция превысила 4% и, вероятно, начнет снижаться только в середине первого полугодия 2021 года после прохождения локального максимума. Об этом сообщается в очередном выпуске макроэкономического бюллетеня «О чем говорят тренды», подготовленном Департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

«Опережающие индикаторы роста цен, в том числе цены производителей потребительских товаров и опросные данные предприятий, а также растянутое во времени влияние ослабления рубля на цены указывают на возможность сохранения повышенных текущих месячных темпов роста цен (с поправкой на сезонность) в ближайшие месяцы вследствие роста издержек, несмотря на ослабление спроса из-за реакции на рост заболеваемости коронавирусом. С учетом низкой базы прошлого года это обусловит вероятное дальнейшее некоторое повышение годовой инфляции вплоть до середины первого полугодия 2021 года, после чего этот показатель будет возвращаться к 4%», — говорится в материале.



Отмечается, что в ноябре оперативные индикаторы в целом указывали на приостановку роста экономики при усилении разнонаправленности отраслевой динамики. Так, в отдельных отраслях, особенно сферы услуг, снижение спроса усилилось, реагируя на рост числа заболеваний коронавирусом. В экспортных отраслях восстановление продолжилось.

«Значительный рост числа инфицированных коронавирусом негативно влияет на экономическую активность и может усилить дезинфляционные риски со стороны спроса, несмотря на наблюдавшееся опережающее закрытие разрыва выпуска в потребительских отраслях экономики. Вместе с тем ускорение роста цен по широкому кругу компонент потребительской корзины в ноябре отражает действие сразу нескольких проинфляционных факторов на стороне предложения, часть из которых может носить более длительный характер на фоне повторного введения некоторых «коронавирусных» ограничений», — сказано в обзоре.

В результате, прогнозируют аналитики, одновременное действие дезинфляционных и проинфляционных факторов в ближайшее время, вероятно, продолжится. При этом влияние на ценовую динамику проинфляционных факторов, которые носят преимущественно временный характер (в частности, связанных с ослаблением рубля), будет постепенно уменьшаться.

«Влияние же дезинфляционных факторов будет определяться продолжительностью действия коронавирусных ограничений и последствий пандемии для совокупного спроса. Произошедшее смягчение ДКП в этом году с учетом временных лагов будет компенсировать действие дезинфляционных факторов со стороны спроса в 2021 году. Потребуется ли дополнительная компенсация более растянутого во времени восстановления спроса, будет зависеть от многого, в том числе от силы и продолжительности действия проинфляционных факторов», — отмечают аналитики.



В бюллетене сделана оговорка, что содержащиеся в нем выводы и рекомендации могут не совпадать с официальной позицией Банка России.

