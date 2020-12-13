РГС Банк реализовал функцию онлайн-зачисления средств на счет при переводе с карты на карту, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь переводы на дебетовые карты РГС Банка мгновенно отразятся не только на карте, но и на счете. Достаточно воспользоваться сервисом P2P-переводов кредитной организации на сайте или в мобильном приложении», — говорится в сообщении.



Сегодня с помощью сервиса P2P-переводов РГС Банка можно переводить деньги между картами любых других банков. Для этого необходимо ввести данные карты отправителя и получателя на странице сервиса, указать сумму перевода и отправить деньги.

При этом если ранее средства на карту РГС Банка поступали моментально, а зачисление на счет могло занять от одного до трех рабочих дней из-за особенностей переводов между банками, то теперь моментальное зачисление происходит как на карту, так и на счет РГС Банка.

При пополнении наиболее популярных карт РГС Банка с карт сторонних банков через собственный сервис переводов комиссия не взимается, напоминают в финучреждении.

