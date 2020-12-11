Wildberries может приобрести небольшой банк «Стандарт-Кредит», пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники. На базе лицензии этого банка ретейлер намерен реализовывать карточные программы лояльности, включая подарочные карты, а также осуществлять расчеты с многочисленными поставщиками товаров, представленных на площадке. В Wildberries не стали комментировать эту информацию. Там сообщили, что «рассматривают развитие финансовых сервисов на онлайн-площадке — как для покупателей, так и предпринимателей, для того чтобы сделать Wildberries еще более удобным и полезным».

Собеседники издания сходятся во мнении, что Wildberries приобретает в первую очередь чистую лицензию, поэтому сделка может пройти с небольшой премией к капиталу.

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Эксперты считают сделку логичным развитием для Wildberries — финансово-промышленные группы создают или приобретают банки, которые используются в первую очередь для осуществления внутренних взаиморасчетов и для расчетов с поставщиками, чтобы держать полностью под контролем все операции. Покупка готового банка — оптимальное решение для бизнеса, который изначально не относится к банковскому, считают эксперты. По их словам, у действующих банков меньше требования по капиталу, это экономит инвестиции, кроме того, не потребуется ждать несколько лет для того, чтобы подключаться к ССВ и работать напрямую с физлицами.