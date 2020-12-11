Банк России приказом от 10 декабря 2020 года отозвал лицензию на осуществление обязательного медицинского страхования у АО «Страховая группа «Спасские ворота-М» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2354, Москва). Решение вступает в силу со дня его объявления на официальном сайте ЦБ, то есть с пятницы, 11 декабря.

Как поясняется в сообщении регулятора, данное решение принято в связи с нарушением страховщиком требований перечня разрешенных для инвестирования активов и порядка инвестирования собственных средств (капитала), «в результате чего величина не соответствующих требованиям данных перечня и порядка активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал) страховщика, составляет более 20% от величины собственных средств (капитала) страховщика, определенной в соответствии с методикой, установленной Банком России». ЦБ принял во внимание «наличие угрозы правам и законным интересам застрахованных лиц, стабильности финансового (страхового рынка) в части обязательного медицинского страхования».

Центробанк учел тот факт, что в течение года к страховщику применялась мера, предусмотренная абзацем пятым подпункта 2 пункта 2 статьи 32.5-1 закона № 4015-1 (в указанном положении закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» речь идет о несоблюдении страховой организацией порядка и условий инвестирования собственных средств (капитала). — Прим. Банки.ру), а также установление фактов существенной недостоверности отчетности компании.



В сообщении ЦБ в числе прочего разъясняется, что застрахованные лица вправе самостоятельно выбрать новую страховую медицинскую организацию путем подачи заявления в порядке, установленном правилами ОМС, непосредственно в выбранную ими новую страховую медицинскую организацию, осуществляющую свою деятельность на территории региона. Сведения о застрахованных гражданах, которые не осуществят замену медицинского страховщика сами, будут направлены территориальным фондом обязательного медицинского страхования в другие страховые медицинские организации региона. «Страховая медицинская организация в течение трех рабочих дней с момента получения сведений из территориального фонда обязательного медицинского страхования информирует указанных застрахованных о факте страхования и необходимости получить полис обязательного медицинского страхования. Срок выдачи полиса обязательного медицинского страхования не должен превышать 30 дней с момента обращения в страховую организацию; на время изготовления страховая медицинская организация выдает временное свидетельство, удостоверяющее право на бесплатное получение услуг в рамках программы ОМС», — уточняют в Центробанке.