Минстрой определил среднюю рыночную цену квадратного метра жилья в 2021 году — она составит 49 173 рубля, пишут «Известия» . Об этом сказано в проекте приказа Минстроя. Из расчетов ведомства получается, что цена квадратного метра в среднем по стране вырастет на 539 рублей по сравнению со вторым полугодием 2020 года. При этом рыночная стоимость определена и для каждого из 85 субъектов страны.

Больше всего в 2021 году жилая недвижимость подорожает в Москве, Амурской, Сахалинской областях, а также в Приморском и Хабаровском краях. Цена квадратного метра в этих регионах вырастет на сумму от 8 тыс. до 9,5 тыс. рублей. В Якутии и Ленинградской области рост цен составит в пределах 4 тыс. рублей за квадрат. В значительной части субъектов стоимость квадратного метра увеличится на 2–3 тыс. рублей: в Севастополе, Санкт-Петербурге, Камчатском крае, Магаданской, Архангельской, Саратовской, Еврейской, Кемеровской, Томской, Свердловской, Тюменской областях, на Чукотке, в Забайкальском и Красноярском краях, ЯНАО, Удмуртии и Чувашии.

На 2 тыс. рублей или меньше цена квадратного метра вырастет в республиках Алтай, Хакасия, Марий Эл, Татарстан, Коми, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Алтайском и Ставропольском краях, а также в Калужской, Иркутской, Вологодской, Псковской, Новосибирской, Нижегородской, Брянской, Воронежской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Московской, Кировской, Ярославской, Астраханской, Волгоградской, Самарской, Пензенской областях. В 34 субъектах цены на недвижимость сохранятся на нынешнем уровне, ожидают в Минстрое. В том числе в Туве, ХМАО, Башкирии, Карелии, Адыгее, Калмыкии, Крыму, Мордовии, Дагестане, Ингушетии, Омской, Курганской, Ульяновской, Оренбургской, Ростовской, Калининградской, Мурманской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Владимирской, Ивановской, Новгородской, Белгородской, Челябинской, Костромской, Курской областях, Пермском и Краснодарском краях, Карачаево-Черкесии, Чечне, НАО.

Подешевеет квадратный метр в 2021 году только в одном субъекте России — Бурятии. Его цена упадет с 78,18 тыс. до 61,26 тыс. рублей, считают чиновники. Дешевле всего, по расчетам Минстроя, жилье будет стоить в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Брянской области. Стоимость квадратного метра в этих регионах составит от 31,5 тыс. рублей.

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Застройщики убеждены, что рост стоимости жилья в 2021 году будет более значительным, чем по оценкам Минстроя. По их расчетам, подорожание квадратного метра в новостройках будет выше инфляции и составит 12%, а в Москве дойдет до 20%. Специалисты объясняют такой прогноз повышенным спросом из-за льготной ипотеки под 6,5% и девальвацией рубля.