Рейтинговое агентство «Эксперт РА» установило статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности финансовой компании QIWI, что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне «ruA+» со «стабильным» прогнозом, уточняется в опубликованном накануне сообщении агентства.

QIWI PLC представляет собой группу, которая консолидирует разные направления деятельности. Расчетным центром группы является Киви Банк, выполняющий функции оператора «QIWI Кошелька», платежных систем Contact и «Рапида», а также мобильного сервиса для работы с самозанятыми на базе «Рокетбанка», напоминает «Эксперт РА».

Как поясняется, установление статуса «под наблюдением» связано с публикацией компанией сообщения о введении Банком России ограничений на ряд операций Киви Банка, в частности по большинству платежей в пользу иностранных торговых компаний и денежных переводов на предоплаченные карты корпоративных клиентов. «По оценке QIWI, в период девяти месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 год, примерно от 33% до 40% чистой выручки сегмента платежных сервисов попало бы под данные ограничения, сказавшись на вертикалях электронной коммерции и денежных переводов. По итогам девяти месяцев 2020 года сегмент платежных услуг составлял 85% общей чистой выручки группы. Вертикали электронной коммерции и денежных переводов составляли 59% и 29% чистой выручки сегмента платежных услуг за этот период», — приводятся данные компании в релизе агентства.

Компания также сообщила, что работает с Банком России над устранением выявленных недостатков и нарушений. Компания принимает меры для сведения к минимуму воздействия ограничений на бизнес, но нельзя гарантировать, что она добьется успеха в этом, указано в сообщении QIWI.



Агентство предполагает оценить потенциальное влияние наложенных ограничений на кредитоспособность компании, а также возможности QIWI по минимизации последствий.