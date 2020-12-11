МТС Банк увеличил ставки по сезонному вкладу «Бери выше» с 4,75% до 5% при размещении депозита на 367 дней и с 4,5% до 4,75% — на 181 день. Об этом сообщили в банке, уточнив, что с ежемесячной капитализацией процентов ставка по вкладу может достигать 5,1% на срок 367 дней и 4,8% годовых на срок 181 день.

Депозит можно открыть до 15 февраля 2021 года включительно. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей, ограничений по максимальной сумме нет. Выплата процентов осуществляется ежемесячно на счет клиента в МТС Банке или на счет вклада. Частичное снятие средств и пополнение счета не предусмотрено.



Оформить депозит можно в любом офисе МТС Банка либо дистанционно — через интернет-банк или мобильное приложение.