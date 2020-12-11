Криптовалюты, в отличие от цифровых валют центральных банков, не обладают важными свойствами денег, у них нет эмитента, который бы гарантировал надежность их выпуска и дальнейшего обращения; при этом в России будет предусмотрена возможность покупать на цифровой рубль цифровые финансовые активы. Об этом, как сообщило накануне РИА Новости, заявили в эфире телеканала «Россия-24» представители ЦБ РФ.

«То, что называется криптовалютами, — это частные токены, цифровые, которые могут переходить от одного владельца к другому. Но эти частные токены не обладают важнейшими свойствами денег, а именно способностью использования как средства платежа... И, что еще более важно, они не могут быть использованы как надежное средство сбережения, поскольку их стоимость очень сильно колеблется изо дня в день, из месяца в месяц», — отметил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Он привел в пример наиболее популярную форму таких токенов — биткоин, цена на который падала неоднократно в разные периоды.

«Третье, еще более важное отличие: у них (токенов. — Прим. РИА Новости) нет эмитента, который бы гарантировал надежность и ответственность процесса выпуска и дальнейшего обращения этих инструментов», — добавил Заботкин. Он пояснил, что цифровая валюта центральных банков может использовать некоторые из технологий, которые лежат в основе частных токенов, но по своей сути это дополнительная форма уже существующих национальных денег.

«И Центральный банк обеспечивает конвертацию цифровой валюты в другие формы денег в соотношении один к одному и поддерживает ее стоимость в той же мере, в которой он обеспечивает ценовую стабильность для национальной валюты», — разъяснил Заботкин.

ЦБ: цифровой рубль не будет конкурировать с безналичными деньгами как средство сбережения

Банк России не рассматривает возможность уплаты процентов на остатки цифровых рублей в электронных кошельках.

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова также подчеркнула, что цифровая валюта центральных банков — это обязательство государства, а цифровые финансовые активы обеспечены той или иной компанией, «но больше рассматриваются как средство инвестирования и даже, может быть, сбережения».

«Но это не расчетная единица, это не платежное средство. Иных платежных средств, кроме рубля, у нас по закону на территории России быть не может. И все иные средства относятся к денежным суррогатам, которые запрещены… Использование цифрового рубля как расчетной единицы при оплате цифровых активов или при покупке — это абсолютно нормальная операция, и, конечно, она будет предусмотрена», — отметила Скоробогатова.

В октябре Банк России сообщал, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля и считает необходимым активно и глубоко проработать этот вопрос, чтобы быть готовым своевременно выпустить цифровой рубль, когда это станет необходимо для экономики.

Банк России начал общественное обсуждение цифрового рубля
Банк России начал общественное обсуждение цифрового рубля

Решение о выпуске цифрового рубля еще не принято, но уже сейчас необходима активная и глубокая проработка данного вопроса как с экономической, так и с технологической точки зрения, считают в ЦБ.