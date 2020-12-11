Функционал удаленной видеоидентификации в период локдауна показал свою эффективность и пользовался высоким спросом со стороны клиентов, что говорит о целесообразности скорейшего внедрения такого сервиса в полномасштабном режиме, заявил руководитель блока малого и среднего бизнеса и розницы ПСБ Константин Басманов в рамках онлайн-форума «Просто капитал».

«В период локдауна были сделаны послабления по удаленной идентификации клиентов по видео. Этот сервис показал впечатляющие результаты, был очень востребован клиентами. Если раньше дискуссии о развитии удаленной идентификации, появлению цифрового профиля шли в горизонте следующих двух-трех лет, то сейчас реальность показывает, что необходимо принимать более быстрые решения по удаленной идентификации. Финансовый рынок очень заинтересован в предоставлении клиентам таких сервисов», — подчеркнул представитель ПСБ, говоря о выводах, сделанных из пандемии, и возможностях, которые она создала.

Константин Басманов также отметил, что за этот год произошел кардинальный сдвиг в спросе на цифровые форматы услуг в целом. При этом рост популярности электронной коммерции требует снижения издержек на проведение платежей в этой сфере. Этому в значительной степени способствует развитие Системы быстрых платежей, которую реализует Банк России. «Мы как системообразующий банк активно участвуем в проектах по развитию национальной цифровой платежной инфраструктуры и заинтересованы в популяризации СБП и ее сервисов, ориентированных на бизнес, так как они позволяют значительно сокращать издержки предпринимателей», — уверен Басманов.

Он также затронул итоги реализации антикризисных мер государственной поддержки, которые действовали для МСБ в 2020 году. По его словам, несмотря на то что кредитные меры поддержки были преимущественно направлены на определенные виды деятельности, наиболее пострадавшие от пандемии, ими получилось охватить очень большой сегмент рынка: более 260 тыс. предприятий с 5 млн занятых получили такую поддержку. «ПСБ принимал очень активное участие в реализации мер антикризисной поддержки, нам удалось занять третье месте в стране по количеству предоставленных займов, и предприниматели получили через нас 50 миллиардов рублей антикризисных кредитов», — отметил Басманов.