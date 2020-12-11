Банк «Зенит» запустил для физических лиц новый вклад с инвестиционным или накопительным страхованием жизни «Стратегия лидерства Плюс». Открыть депозит на срок 400 дней и сумму от 100 тыс. до 20 млн рублей можно в офисах банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Для открытия вклада необходимо заключить договор по инвестиционному продукту (ИСЖ или НСЖ) с одной из страховых компаний на выбор клиента (при содействии банка как агента). Общая сумма может распределяться во вклад и в инвестиционный продукт в разных пропорциях, от которых зависит размер ставки. При этом доля НСЖ составляет не менее 10% общей суммы средств, доля ИСЖ — не менее 50% общей суммы.

Максимальная ставка составляет 5,85% годовых. При расторжении клиентом договора ИСЖ или НСЖ в течение первых 30 дней с даты оформления вклада банк начислит проценты в размере 3,45% годовых за весь срок размещения денежных средств.

Проценты выплачиваются в конце срока вклада с зачислением на текущий карточный счет или счет вклада до востребования. Возможна пролонгация договора на условиях вклада «Высокий доход». Дополнительные взносы и расходные операции по вкладу не предусмотрены.

Каждому вкладчику доступна «Карта привилегий» Masterсard Gold, Visa Gold или «Мир Классическая». При условии размещения от 500 тыс. рублей — Masterсard Platinum, Visa Platinum и UnionPay Platinum. В случае размещения свыше 5 млн рублей — Masterсard World Elite или Visa Infinite. Выпуск и обслуживание «Карты привилегий» осуществляются в соответствии с действующими в банке условиями и тарифами.