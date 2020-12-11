Промсвязьбанк будет докапитализирован государством на 31,8 млрд рублей путем дополнительного выпуска обыкновенных бездокументарных именных акций, говорится в материалах банка.

«Увеличить уставный капитал ПАО «Промсвязьбанк» на 31 800 000 000 (тридцать один миллиард восемьсот миллионов) рублей до 140 008 058 781 (ста сорока миллиардов восьми миллионов пятидесяти восьми тысяч семиста восьмидесяти одного) рубля путем выпуска дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что акции будут размещены путем закрытой подписки.

Промсвязьбанк санировался с декабря 2017 года через Фонд консолидации банковского сектора, созданного ЦБ РФ. Позднее банк перешел в собственность Росимущества и был определен в качестве опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Его возглавил Петр Фрадков.

