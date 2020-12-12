Женщины на 49% чаще мужчин и на более крупные суммы снимают деньги на кассах в магазинах. Об этом свидетельствуют данные исследования банка «Русский Стандарт», результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

«Русский Стандарт» изучил, как клиенты пользуются сервисом по снятию наличных с покупкой на кассах магазинов при оплате картами банка. Женщины, как выяснилось, активнее пользуются услугой. Они на 49% чаще мужчин получают наличные и их средние чеки одного снятия заметно выше мужских — 2 176 рублей против 1 970 рублей», — говорится в исследовании.

В целом, согласно данным банка, за 11 месяцев этого года средний чек снятия наличных с покупкой на кассах магазинов составил 2 093 рубля. Причем к концу ноября относительно января 2020 года средний чек одного снятия вырос на 9%, до 2 100 рублей. При этом чаще всего наличные снимали на кассах сетевых супермаркетов.

Согласно статистике «Русского Стандарта», лидерами по общей сумме снятия наличных на кассах стали клиенты в возрасте от 51 года до 60 лет и от 41 года до 50 лет, на которых пришлось 28% и 27% от общего числа снятий соответственно. Еще 23% пришлось на клиентов банка старше 60 лет, 13% — 21—30 лет и, наконец, 8% — на клиентов 31—40 лет.

Женщины на 49% чаще мужчин и на более крупные суммы снимают деньги на кассах в магазинах. Об этом свидетельствуют данные исследования банка «Русский Стандарт», результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

«Русский Стандарт» изучил, как клиенты пользуются сервисом по снятию наличных с покупкой на кассах магазинов при оплате картами банка. Женщины, как выяснилось, активнее пользуются услугой. Они на 49% чаще мужчин получают наличные, их средние чеки одного снятия заметно выше мужских — 2 176 рублей против 1 970 рублей», — говорится в исследовании.

В целом, согласно данным банка, за 11 месяцев этого года средний чек снятия наличных с покупкой на кассах магазинов составил 2 093 рубля. Причем к концу ноября относительно января 2020 года средний чек одного снятия вырос на 9%, до 2 100 рублей. При этом чаще всего наличные снимали на кассах сетевых супермаркетов.

Согласно статистике «Русского Стандарта», лидерами по общей сумме снятия наличных на кассах стали клиенты в возрасте от 51 года до 60 лет и от 41 года до 50 лет, на которых пришлось 28% и 27% от общего числа снятий соответственно. Еще 23% пришлось на клиентов банка старше 60 лет, 13% — 21—30 лет и, наконец, 8% — на клиентов 31—40 лет.