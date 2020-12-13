Райффайзенбанк вернет за каждую покупку от 1 тыс. рублей 100 рублей новым клиентам, которые откроют кредитную карту Mastercard «110 дней» без процентов в декабре. Максимальная сумма кешбэка — 4 тыс. рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Акция продлится до 31 декабря 2020 года включительно. Кешбэк начислят отдельно за каждую покупку по карте до конца января 2021-го.



Обслуживание карты — бесплатно на весь срок.

«Под начисление кешбэка не попадают операции, которые традиционно исключены банками из программ лояльности: это снятие наличных, переводы на другие карты и прочие квази-кеш-операции, пополнение счетов (интернет-провайдеров, мобильных операторов, электронных кошельков), оплата услуг ЖКХ, страхования, штрафов, гэмблинга и лотерейных билетов, а также операции, которые попадают в категорию мошеннических или направлены на осуществление предпринимательской деятельности», — говорится в релизе.

Банк оставляет за собой право запросить у клиента подтверждение покупок.