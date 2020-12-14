📰 «Билайн» потерял третье место на телекоммуникационном рынке по числу абонентов, рассказали «Известиям» источники в отрасли. По итогам III квартала 2020 года абонентская база оператора сократилась на рекордные за последние годы 9%, следует из отчетности компании. «Билайн» недостаточно и несвоевременно инвестировал в строительство сетей, что привело к ухудшению качества услуг связи, говорят аналитики. Это обострит конкуренцию между компаниями, не исключена и возможность ценовых войн в отдельных регионах, утверждают эксперты. По их словам, если «Билайн» захочет вернуть свои рыночные позиции и возьмет курс на привлечение абонентской базы, он может снизить цены на услуги связи — это самый простой способ привлечь новых пользователей.

📰 Проект правительственной концепции совершенствования института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров (РОП) был разослан на согласование министерствам и ведомствам 11 декабря — президент Владимир Путин поручил разработать его в марте до конца 2020 года. Об этом пишет «Коммерсант» . В проекте улажены многие вопросы с бизнесом, которые не давали концепции стать рабочей. Но и в этом его варианте остается однозначно нерешенным ключевой вопрос — возможность реализовать такую ответственность через ассоциации компаний, действующие сейчас. Хотя в правительстве издание убеждают, что такая возможность не исключается, в бизнесе документ читают иначе.

📰 Для администрирования экосбора в рамках реформы расширенной ответственности производителей штат Росприроднадзора грозит увеличиться в 21 раз, пишет РБК . Об этом предупредил премьера Михаила Мишустина глава «Деловой России» Павел Титов. В результате подсчетов он пришел к выводу, что потребуется нанять 80 971 нового сотрудника. При средней зарплате 35 тыс. рублей в месяц (с учетом налогов — 50 тыс. рублей в месяц, или 600 тыс. рублей в год) годовой фонд оплаты труда новых сотрудников составит 48 млрд рублей, замечает он. Но эти затраты учитывают только зарплату. Таким образом, расширение штата Росприроднадзора «противоречит стратегическим задачам правительства», добавил Титов.

📰 Россияне отказываются от долгосрочных поездок и приобретают авиабилеты максимум за семь дней до поездки, хотя еще год назад предпочитали покупать их за месяц, пишут «Известия» . Об этом заявили в Aviasales исходя из аналитики бронирований на новогодний период. Там также отметили, что отменять брони и возвращать уже купленные билеты путешественники стали в семь раз чаще, чем год назад. В сервисе OneTwoTrip уточнили: свыше 68% билетов были приобретены максимум за неделю, заранее их покупают лишь 7% клиентов, а годом ранее таких было 18%. Игроки отрасли отмечают, что сокращение глубины бронирований заметно и в сфере делового туризма — там билеты покупают за три-четыре дня до поездки. Однако говорить о том, станет ли новое поведение россиян нормой, пока рано: все будет зависеть от того, изменят ли экономическую политику авиакомпании и отели.

📰 Международные инвесторы все активнее наращивают присутствие на российском фондовом рынке, пишет «Коммерсант» . Нерезиденты на минувшей неделе вложили в российские акции рекордный за последние 11 месяцев объем средств — 260 млн долларов. За пять недель непрерывного притока на российский рынок акций поступило 900 млн долларов. Увеличение притоков в российские акции происходит на фоне снижения спроса на активы развивающихся стран. Инвесторов привлекает высокая доля индустриальных и сырьевых компаний, которые выигрышно выглядят в случае восстановления мировой экономики в будущем году.