Сервис «QR для бизнеса» от банка «Хлынов» позволяет предпринимателям принимать платежи, а частным лицам — оплачивать товары и услуги по QR-коду, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«QR для бизнеса» — это инновационный способ оплаты, который может выступать как альтернатива торговому и интернет-эквайрингу. Сервис не потребует установки дополнительного оборудования. Достаточно сгенерировать QR-код в специальном Telegram-канале или разместить наклейку с QR-кодом для возможности сканирования клиентами, например, в прикассовой зоне. Покупатели при помощи смартфона смогут считать QR-код и оплатить товар», — отметили в банке «Хлынов».

«QR для бизнеса» предпринимателям позволяет экономить на комиссии — она составит до 0,4% для товаров повседневного спроса и до 0,7% — для всего остального, а также обеспечивает мгновенное зачисление средств на расчетный счет.

Для покупателей сервис обеспечивает безопасность: не требуется вводить данные карты, соответственно, их не смогут перехватить мошенники. Он удобен и доступен для большинства смартфонов, оплатить можно любым телефоном с камерой и поддержкой банковских приложений.