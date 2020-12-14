Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) снизил ставки по кредиту, сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь получить заем на любые цели можно от 6,3% годовых.



«Оформить потребительский кредит от УБРиР можно любым удобным способом: онлайн, офлайн или даже заказать с доставкой на дом. Максимально возможная для кредитования сумма при подтверждении дохода составляет 5 млн рублей, при этом клиенту для оформления займа потребуются паспорт и справка 2-НДФЛ по форме банка или выписка из ПФР (через портал госуслуг). Такой заем можно оформить на срок от трех до десяти лет», — говорится в релизе.

Кроме того, клиент по-прежнему может взять кредит без справок на сумму до 300 тыс. рублей — в этом случае ему понадобится только паспорт, а договор заключается на три с половиной года или семь лет. При этом ставка по кредиту начинается от 11,3%.

В УБРиРе также действует программа рефинансирования любых кредитов сторонних банков. При рефинансировании ипотечных кредитов не требуется залог имущества. Ставки по программе начинаются от 6,5%. Максимальная сумма составляет 5 млн рублей. Договор заключается на срок до десяти лет.