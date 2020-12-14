РГС Банк расширил кредитную линейку для автомобилистов. Теперь клиенты могут оформить автокредит с остаточным платежом по ставке от 15,4% до 16,4% годовых. Специальные условия предусмотрены для наиболее популярных марок KIA и Hyundai, приобрести которые можно по ставке 14,5% годовых. Снизить процентную ставку на 3,4—3,5 п. п. возможно при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика.



В рамках данных предложений заемщик может приобрести новый автомобиль в кредит с остаточным платежом, который составляет не более 55% от стоимости транспортного средства.

Кредит выдается на сумму до 7 млн рублей. Минимальный размер первоначального взноса составляет 20% автомобиля, а срок кредита варьируется от одного года до трех лет.

«Преимуществом данной программы является возможность погашения остаточного платежа не только за счет собственных средств, но и обмена автомобиля в автосалоне по программе trade-in», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.

Оформить автокредит с остаточным платежом можно при покупке автомобиля в автосалонах — партнерах РГС Банка.