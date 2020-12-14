Финансовый квиз Банки.ру пройдет в онлайн-формате 18 декабря. Интеллектуальная битва начнется в 17:00 мск и продлится около полутора часов.

Квиз состоит из четырех раундов, а все вопросы так или иначе связаны с финансами. Победитель будет признан «Мегамозгом Банки.ру». С полными правилами можно ознакомиться здесь .

Регистрация продолжается и завершится в 12:00 мск 18 декабря. Если вы уже направили свою заявку ранее после старта предварительной регистрации, второй раз этого делать не нужно.

Ссылку на трансляцию и бланки для ответов зарегистрированные участники получат за несколько часов до начала квиза.

В команде может быть как один человек, так и несколько. Если в вашей команде несколько участников, зарегистрироваться достаточно одному из них, после чего необходимо отправить ссылку на трансляцию всем остальным.

Если участники вашей команды находятся в разных местах, мы рекомендуем каждому из них использовать два устройства: с помощью одного смотреть трансляцию, с помощью другого — общаться с командой в аудио- или видеочате. Это необязательно, но, по опыту, удобнее.



До встречи на финансовом квизе Банки.ру!