Агентство по страхованию вкладов отобрало специализированную организацию для оказания услуг по возврату проблемных активов пяти банков, в которых осуществляет процедуру конкурсного производства: УМ-Банка, банка «Стратегия», Инкаробанка, Темпбанка и КБ «НКБ».

Как поясняет АСВ, в ходе исследования обстоятельств банкротства этих банков и анализа их активов было установлено, что банк «Стратегия» контролировался в том числе супругами Дмитрием Рубиновым и Ириной Рубиновой, при этом Дмитрий Рубинов также контролировал деятельность НКБ и имел обязательства перед УМ-Банком и Темпбанком по кредитным договорам. Роль Рубиновых в Инкаробанке не уточняется.

Агентство подало заявления о привлечении в том числе Дмитрия и Ирины Рубиновых к субсидиарной ответственности, а также о взыскании просроченной задолженности по выданным кредитам — общий размер требований превышает 11,7 млрд рублей. «Данные обязательства отнесены к категории проблемных активов. В связи с этим агентством принято решение о привлечении специализированной организации по номинации «Услуги по возврату проблемных активов» и проведен соответствующий отбор», — указано в сообщении АСВ.

АСВ подало к бывшим руководителям и собственникам банка «Стратегия» иск на 9,65 млрд рублей По данным АСВ, в двухлетний период, предшествовавший отзыву лицензии у банка, ему был причинен ущерб неправомерными действиями либо бездействием контролирующих лиц.

«Договор заключен с единственным участником отбора, подавшим заявку, — коллегией адвокатов города Москвы «Джи Ар Лигал» (председатель коллегии адвокатов — Ирина Шоч)», — уточняется в релизе.



Напомним, лицензия у банка «Стратегия» была отозвана в июле 2016-го, у КБ «НКБ» — в декабре того же года, у Темпбанка — в октябре 2017-го, у Инкаробанка и УМ-Банка — в октябре и ноябре 2018-го соответственно.