Основные фондовые торги в РФ завершились в понедельник в «красной зоне», показывают данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 0,66% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 254,83 пункта. Индекс РТС просел на 1,04% — до отметки 1 398,12.

Акции Московской биржи потеряли в цене 3,11%, СберБанка — 1,65%, «ЛУКОЙЛа» — 1,51%, «Яндекса» — 1,2%, Mail.ru — 1,07%, «Газпрома» — 0,94%, «Норильского никеля» — 0,46%. Котировки бумаг «Магнита» повысились на 2,22%, «Полюса» — на 0,9%, МТС — на 0,11%.



«В понедельник российский фондовый рынок попытался продолжить восходящую динамику, однако не смог удержаться у новых исторических максимумов. К вечеру внешний фон для наших активов ухудшился. Основным фактором, способствовавшим продажам, стала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 50 долларов за баррель на фоне понижения ОПЕК прогнозов по спросу на нефть на 2020 и 2021 годы. При этом ситуация на западных фондовых площадках продолжила оказывать поддержку нашим акциям», — комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Рынок выглядит перегретым, в результате чего коррекция выглядит логичной — часть инвесторов желает зафиксировать прибыль по длинным позициям. Однако речи о полноценном снижении не идет, а улучшение внешней конъюнктуры может привести к возвращению индекса Мосбиржи к максимумам понедельника», — полагает он.

«Основной опасностью для рисковых активов в ближайшие дни по-прежнему является их краткосрочная перекупленность, которая может вызывать чрезмерную реакцию на любой негатив», — рассуждает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

