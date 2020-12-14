Доллар и евро подорожали к рублю по итогам основной валютной сессии понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,42 рубля, что на 47 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 89,01 рубля (плюс 60 копеек).

С начала торгов было проведено 52,2 тыс. сделок с долларом на 2,9 млрд долларов и 7,2 тыс. сделок с евро на 356 млн евро. Диапазоны по курсам равнялись 72,79—73,55 рубля за доллар и 88,42—89,22 рубля за евро.



«Ослаблению рубля способствовала как ситуация на рынке энергоносителей, так и динамика ведущих валют развивающихся стран, которые сегодня умеренно снизились, — объясняет главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. — В результате пара доллар/рубль отыграла отметку 73 рубля. В случае улучшения внешнего фона долларовые «медведи» могут попытаться вновь пробить эту поддержку и закрепиться под ней. В случае если им это удастся, вырастет вероятность продолжения негативной динамики доллара и отступления к нижней границе диапазона 70—73 рубля».



«Доллар США к вечеру усилил наступление на рубль, который здорово расслабился в последнее время... Как говорилось неоднократно, текущие курсы валют выглядят неадекватно сложившейся ситуации, и как только биржевые эмоции сойдут на нет (коридор затмений тоже подходит к концу), валюты выровняются», — комментирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.