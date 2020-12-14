Главное управление МВД России по Челябинской области направило обращения в региональные отделения СберБанка и ВТБ о приостановлении выдачи онлайн-кредитов. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Как следует из релиза, обращения направлены в рамках профилактики мошенничества в отношении граждан.

«Наиболее распространены преступления, в которых злоумышленники, реализуя свой преступный замысел, звонят гражданам и представляются сотрудниками банков. Во всех случаях во время телефонных разговоров собеседники под разными предлогами внушают гражданам опасения за их сбережения или убеждают в том, что злоумышленники оформляют на них кредиты. Проявляя беспокойство, заявители выполняют все указания незнакомцев — диктуют данные своих банковских карт, загружают приложения на телефоны, снимают в банкоматах свои сбережения или кредитные средства и отправляют на «безопасные счета», которые на самом деле подконтрольны мошенникам. В итоге потерпевшие лишаются порой очень крупных сумм», — рассказали правоохранители.

«С целью предупреждения возможности совершения указанных преступлений Главным управлением МВД России по Челябинской области предложено приостановить оказание кредитно-финансовыми организациями услуг по оформлению онлайн-кредитов. Данная мера в комплексе с другими поможет защитить сбережения граждан и уберечь их от навязанных злоумышленниками кредитных обязательств», — отмечают в челябинском МВД.



Уточняется, что «подобная профилактическая работа будет проведена Главным управлением МВД региона и с другими банковскими организациями, осуществляющими свою деятельность на территории области».