Верховный суд РФ подтвердил законность приказа Центробанка об отзыве лицензии у Международного Банка Санкт-Петербурга (МБСП), говорится в определении суда.

Приведенные АО «Триумф» (третье лицо по делу) доводы не подтверждают существенных нарушений норм материального и (или) процессуального права, повлиявших на исход дела, а направлены на переоценку доказательств и установленных судами фактических обстоятельств дела, что в полномочия Судебной коллегии Верховного суда России не входит, заметил суд. Арбитражный суд Москвы 16 декабря 2019 года отклонил жалобу МБСП на приказ ЦБ. Затем приказ регулятора также обжаловала компания «Триумф».

В решении суд отметил, что банк неоднократно нарушал банковское законодательство и нормативные акты Банка России, была установлена недооценка кредитного риска по ряду активов. Кроме того, на 1 октября 2018 года величина собственных средств (капитала) банка приняла отрицательное значение.

Регулятор 31 октября 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у МБСП. Проблемы в деятельности кредитной организации, как сообщил ЦБ, возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, в результате чего на ее балансе образовался значительный объем проблемных активов.

Агентство по страхованию вкладов, на которую ЦБ возложил ранее функции временной администрации по управлению кредитной организацией, по итогам обследования ее финансового положения выявило «дыру» в капитале в размере 15,5 млрд рублей.



Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти 3 октября 2019 года удовлетворил заявление ЦБ о признании МБСП банкротом.

Также банк подал заявление в суд о признании недействительными сделок по премированию четырех бывших руководителей банка на сумму более 85 млн рублей.