Чувашские полицейские разоблачили хакеров, которые за пять с лишним лет похитили более 20 млн рублей с карт российских банков, сообщили РИА Новости в работающей в сфере кибербезопасности компании BI.ZONE, оказавшей правоохранителям помощь в расследовании дела.

«Сотрудники отдела «К» БСТМ МВД по Чувашской Республике при содействии экспертов BI.ZONE задержали организаторов преступной группы, которая похищала деньги у клиентов российских банков с помощью вредоносного программного обеспечения FakeToken. Группировка действовала более пяти лет, ущерб от ее деятельности превышает 20 млн рублей», — говорится в сообщении.

Как уточняет МВД, были «задержаны предполагаемые организатор и два участника группы». «Лидеру избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Фигуранты дали признательные показания», — говорится в сообщении полиции.



По данным экспертов, злоумышленники использовали вредоносное ПО Trojan Banker.AndroidOS.FakeToken для хищения денег у пользователей мобильных устройств на базе ОС Android. Программа заражала устройства, перехватывала СМС-сообщения от банка и передавала их на сервер преступников, а также собирала данные банковских карт. С помощью этой информации мошенники переводили деньги c мобильных и банковских счетов жертв.

«За последние пять месяцев хакерская группировка получила доступ к более чем 5 тыс. телефонов и данным как минимум 2,5 тыс. банковских карт», — отметили в компании.

Хакеров группировки FakeToken задержали в сентябре, в ходе допросов они признались, что регулярно крали деньги с карт с 2015 года. С помощью различных сервисов они обналичивали похищенное и конвертировали в криптовалюту.

«Во время обыска по адресам проживания у одного из мошенников были обнаружены и изъяты сетевые устройства, устройства связи и компьютерная техника, содержащая явные следы разработки и распространения вредоносного ПО Trojan Banker.AndroidOS.FakeToken... Также сотрудники МВД обнаружили сим-карты различных операторов связи и электронную переписку в Telegram, которая подтверждает причастность задержанного к противоправной деятельности», — говорится в сообщении.