«Единая Россия» будет добиваться того, чтобы законопроект о «гаражной амнистии» был принят уже в весеннюю сессию; в Госдуму документ будет внесен 16 декабря. Об этом, как сообщается на сайте «Единой России», заявил во вторник секретарь генсовета партии Андрей Турчак по итогам встречи с главой Росреестра Олегом Скуфинским.

Предлагаемые законодательные меры схожи с «дачной амнистией», которая упростила порядок оформления в собственность дачных построек, отмечается в релизе. Она была очень востребована у россиян: за 14 лет в упрощенном порядке было оформлено более 10 млн дач, земельных участков и садовых домов. Ожидается, что «гаражная амнистия» будет действовать до 2026 года.

Более 3,5 млн человек смогут оформить в собственность гаражи и землю под ними, указано в сообщении «Единой России».

«Мы также предлагаем предусмотреть механизмы, которые минимизируют дополнительные расходы. Чтобы не получилось, что закон хороший, но за оформление сопроводительных документов надо, условно, заплатить 3—5 тысяч рублей. Для пенсионера это будет дорого, и он откажется от процедуры», — пояснил Турчак.

По его словам, следующий этап совместной работы заключается в том, чтобы с правительством и региональными администрациями отработать механизм и сделать так, чтобы для малоимущих и социально незащищенных категорий граждан оформление сопроводительных документов было абсолютно бесплатным или минимальным по стоимости.

«Мы заинтересованы, чтобы закон заработал как можно скорее. Сделаем все, чтобы он был принят в кратчайшие сроки», — подчеркнул Турчак.

Он добавил, что люди в регионах поднимали проблему отсутствия возможности оформить в собственность гаражи и землю. В частности, такие обращения звучали в ходе декады приемов граждан, которая прошла в начале декабря. Инициативу уже поддержали в 55 регионах. Кроме того, в Крыму и Ульяновской области «гаражная амнистия» уже внедрена.

В свою очередь Олег Скуфинский отметил, что в ходе совместной работы с «Единой Россией» осенью документ был доработан, в нем максимально учтены пожелания граждан.

«Чтобы оформить гараж в собственность, граждане должны будут обратиться в орган местного самоуправления (в том числе через МФЦ) с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения гаражом. Заявление на регистрацию и участка, и гаража должен будет подать орган местного самоуправления, при этом госпошлину платить не нужно», — пояснил глава Росреестра.



Он добавил, что ведомство готово организовать консультационную и методическую поддержку, чтобы у людей не возникало проблем при оформлении прав.