Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Национального Резервного Банка на уровне «ruВВ». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг банка обусловлен ограниченными рыночными позициями, адекватной достаточностью капитала при низкой способности к его генерации, низким качеством активов, адекватной позицией по ликвидности и консервативной оценкой корпоративного управления. Существенным позитивным фактором для рейтинга банка выступает умеренно высокая вероятность оказания финансовой поддержки со стороны его акционеров», — отмечается в релизе агентства.

«Эксперт РА» напоминает, что в конце 2019 года структура собственности банка поменялась и сейчас его акционерами являются Государственная Транспортная Лизинговая Компания (81%) и Евразийский банк развития (19%). Основные направления бизнеса — кредитование и обслуживание юридических лиц, а также операции с ценными бумагами, при этом стратегия ориентирована на интеграцию деятельности банка с бизнесами новых акционеров.

Ограниченные рыночные позиции банка обусловлены незначительными масштабами его бизнеса, указывают эксперты. Согласно стратегии, в 2020 году НРБанк проходит инвестиционную стадию развития, которая сопровождается повышенными капитальными расходами на модернизацию внутренней инфраструктуры (преимущественно IT). С момента появления новых акционеров работающие активы банка выросли, при этом диверсификация бизнеса по направлениям деятельности по-прежнему имеет невысокую оценку. Агентство отмечает наличие потенциала укрепления конкурентных позиций банка в перспективе за счет планируемой интеграции в бизнес основных акционеров, что позитивно влияет на рейтинг.

В результате роста масштабов бизнеса достаточность капитала банка с начала 2020 года имеет тенденцию к снижению, при этом на 1 ноября значения соответствующих нормативов находятся на высоком уровне (Н1.0 составляет 36%, значение Н1.1 и Н1.2 равно 34%). Эффективность деятельности на инвестиционной стадии развития банка оценивается как низкая. Агентство отмечает повышенный уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска.

Основная доля активов банка приходится на корпоративный кредитный портфель (44%), который за год с 1 ноября 2019-го вырос на 42%. Качество этого портфеля оценивается как низкое: доля просроченных ссуд на отчетную дату составила 12,5%, ссуд III—V категорий качества — 65%. Портфель по юрлицам характеризуется слабой отраслевой диверсификацией: на долю обрабатывающей промышленности приходится 37%. Кредиты физлицам составляют около 5% активов и характеризуются низким качеством.



В числе прочего в релизе отмечается, что консервативная оценка качества управления в банке обусловлена непродолжительным периодом работы новой команды, но может быть повышена в случае эффективности топ-менеджмента в части реализации стратегических планов.

