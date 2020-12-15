Промышленное производство в России в ноябре сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,6%. Такие данные представил во вторник Росстат.

По сравнению с октябрем 2020 года промпроизводство в ноябре уменьшилось на 0,1%, за 11 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го — на 3%, свидетельствуют материалы статистического ведомства.

«Ноябрь показал максимальные темпы восстановления промышленного производства с момента возникновения эпидемиологического фактора 2020 года — снижение индекса промпроизводства составило 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Ряд отраслей, показывавших рост производства во II и III кварталах 2020 года, продолжили наращивать объемы выпуска продукции. Среди них химиндустрия, фармацевтика, радиоэлектроника. Несмотря на сезонное снижение производственной активности, по-прежнему растет выпуск социально значимых продуктов питания, в том числе подсолнечного масла», — отмечается в релизе.

По сравнению с ноябрем 2019 года рост показали обрабатывающие производства и отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, ликвидацией загрязнений, сбором и утилизацией отходов, — на 1,1% и на 3,3% соответственно. Наибольшую динамику в ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показало производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (плюс 35,5%). Сырьевой сектор показал сокращение на 7,6% к ноябрю 2019 года, предприятия электро- и теплоэнергетики, а также обеспечивающие снабжение газом и паром — на 2,8%.

По сравнению с октябрем 2020 года наибольший рост показал энергетический сектор — на 13,8%, что связано с началом отопительного сезона и сокращением длительности светового дня. Сырьевой сектор сократил объемы производства на 1,2%, обрабатывающие производства — на 1,3%. Среди причин — календарный фактор: в ноябре 2020 года было на два рабочих дня меньше, чем в октябре.



Кроме того, Росстат уточнил данные по промышленному производству за октябрь 2020 года на основе представленных респондентами в ноябрьских отчетах скорректированных и обновленных данных за октябрь. Так, индекс промышленного производства за октябрь 2020 года к октябрю прошлого года был уточнен на 0,4 процентного пункта и составил 94,5%. Таким образом, снижение показателя в октябре в годовом выражении составило 5,5%, а не 5,9%, как сообщалось ранее.

Материал о динамике промпроизводства в ноябре также представило во вторник Минэкономразвития.

