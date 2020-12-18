Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Райффайзенбанк в рамках программы госсубсидий снижает льготную ставку по ипотеке на 0,41 процентного пункта, до 6,09%. Предложение действует для приобретения жилья на первичном рынке. Льготная ставка сохранится на весь срок кредитования.

Банк «Зенит» предоставил клиентам скидку 0,2% по четырем ипотечным программам. Теперь оформить кредит «Ипотека с господдержкой 2020» можно по специальной ставке от 6,1% годовых, «Рефинансирование ипотеки», «Рефинансирование ипотеки+» и «Ипотечный кредит на приобретение недвижимости» — от 7,79% годовых.

Минимальный трудовой стаж на текущем месте работы для оформления ипотеки СберБанка снижен с шести до трех месяцев. Скидка на ставку по ипотеке для зарплатных клиентов составляет 0,5 п. п.